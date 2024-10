Caso Sangiuliano, emissari della procura al Mic per acquisire documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due emissari della procura di Roma sono arrivati poco dopo le 11.30 al ministero della Cultura: ricevuti direttamente da Alessandro Giuli, che ha di recente rimosso il capo di gabinetto perché è «venuto a mancare il rapporto fiduciario» dopo la vicenda che ha portato alle dimissioni del suo predecessore, hanno fatto richiesta di una cospicua documentazione relativa al Caso che ha coinvolto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano (ora indagato per peculato e rivelazione di segreti d’ufficio) e l’imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. Lo scrive Adnkronos, aggiungendo che il Mic ha assicurato agli emissari di Piazza Clodio massima collaborazione nel fornire tutti gli atti e la documentazione richiesta. LEGGI ANCHE: Volevate il ministro alla moda e telegenico? Mo’ tenetevi Giuli e il suo apocalittismo Alessandro Giuli (Ansa). Lettera43.it - Caso Sangiuliano, emissari della procura al Mic per acquisire documenti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Duedi Roma sono arrivati poco dopo le 11.30 al ministeroCultura: ricevuti direttamente da Alessandro Giuli, che ha di recente rimosso il capo di gabinetto perché è «venuto a mancare il rapporto fiduciario» dopo la vicenda che ha portato alle dimissioni del suo predecessore, hanno fatto richiesta di una cospicua documentazione relativa alche ha coinvolto l’ex ministro Gennaro(ora indagato per peculato e rivelazione di segreti d’ufficio) e l’imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. Lo scrive Adnkronos, aggiungendo che il Mic ha assicurato aglidi Piazza Clodio massima collaborazione nel fornire tutti gli atti e la documentazione richiesta. LEGGI ANCHE: Volevate il ministro alla moda e telegenico? Mo’ tenetevi Giuli e il suo apocalittismo Alessandro Giuli (Ansa).

