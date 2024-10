Lanazione.it - Cartelle per 246 mila euro, ma l’imprenditore non ci sta e ‘batte’ il Fisco. Ne pagherà solo 40 mila

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Spezia, 14 ottobre 2024 – Ledovevano essere considerate ormai prescritte per decorrenza dei termini e quindi il pagamento non dovuto. Pur avendo accumulato negli anni un debito considerevole alla fine dovrà versareun minima parte. E forse neppure quella. La linea difensiva degli avvocati è stata premiata e cosìspezzino ha ottenuto uno sconto del debito davvero notevole. Si è visto cancellare dalla pendenza con ilcirca dell’80% della somma dovuta. L’ammontare del debito composto daIrpef, Iva, Irap, Inps, tasse automobilistiche e diritto annuale della Camera di Commercio non pagate e risalenti a diversi anni prima aveva raggiunto la cifra di 246ma è stato ridotto a poco più di 40