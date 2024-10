Capuano: «Caso ultras? Non condizionerà l’Inter! Lasciamo finire» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continua a tenere banco il Caso ultras, ne parla Giovanni Capuano. In settimana, potrebbe essere sentito qualche tesserato dell’Inter. NESSUN CONDIZIONAMENTO – Giovanni Capuano non ritiene che l’attuale inchiesta ultras e i prossimi interrogatori sui tesserati possa condizionare un po’ la stagione dell’Inter: «Non penso proprio, vanno là, raccontano la loro versione. Probabilmente qualcuno sarà deferito, ci sarà pure qualche multa, magari una piccola sospensione, ora vediamo cosa ne viene fuori. In primis è un’inchiesta penale e quindi bisogna lasciare il tempo a chi ci sta lavorando di concludere il proprio lavoro. Se ci sono violazioni nelle norme sportive giusto che le società vengano sanzionate». Inter-news.it - Capuano: «Caso ultras? Non condizionerà l’Inter! Lasciamo finire» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continua a tenere banco il, ne parla Giovanni. In settimana, potrebbe essere sentito qualche tesserato del. NESSUN CONDIZIONAMENTO – Giovanninon ritiene che l’attuale inchiestae i prossimi interrogatori sui tesserati possa condizionare un po’ la stagione del: «Non penso proprio, vanno là, raccontano la loro versione. Probabilmente qualcuno sarà deferito, ci sarà pure qualche multa, magari una piccola sospensione, ora vediamo cosa ne viene fuori. In primis è un’inchiesta penale e quindi bisogna lasciare il tempo a chi ci sta lavorando di concludere il proprio lavoro. Se ci sono violazioni nelle norme sportive giusto che le società vengano sanzionate».

