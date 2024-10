Calderone: "L'inserimento delle persone disabili nel lavoro è un'opportunità per le imprese" (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2024 "L'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili e degli infortunati sul lavoro ci coinvolge tutti. Dobbiamo far sì che la cultura del lavoro interessi anche quelle aziende che vedono l'inserimento delle persone nel mondo del lavoro come una tassa e non come un'opportunità" così la ministra del lavoro Calderone, intervenendo alla presentazione del rapporto Inail del 2023 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Calderone: "L'inserimento delle persone disabili nel lavoro è un'opportunità per le imprese" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2024 "L'lavorativodiversamente abili e degli infortunati sulci coinvolge tutti. Dobbiamo far sì che la cultura delinteressi anche quelle aziende che vedono l'nel mondo delcome una tassa e non come un'" così la ministra del, intervenendo alla presentazione del rapporto Inail del 2023 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

