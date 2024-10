Tvplay.it - Calciomercato Milan, colpo in Serie A: arriva subito a gennaio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilpronto a correre ai ripari durante la sessione invernale del mercato. Nel mirino è finito un giocatore militante inA. Ilha cominciato a riflettere in vista della sessione invernale del mercato. I risultati ottenuti finora tra campionato e Champions League non hanno infatti soddisfatto il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic: da qui la volontà del club di prendere almeno un rinforzo a, in modo tale da rimpolpare la rosa e renderla maggiormente profonda. Il mirino, in particolare, risulta puntato su un giocatore militante inA, di talento ma caduto in disgrazia nella sua attuale squadra. Zlatan Ibrahimovic vuole rinforzare il(LaPresse) – TvPlay.itIl nome, rivelato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è quello di Fabiano Parisi della Fiorentina scivolato indietro nelle gerarchie di Raffaele Palladino.