Brescia, bambina di 10 anni stuprata e incinta in un centro migranti: arrestato 28enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo di 28 anni originario del Bangladesh è stato arrestato a Brescia con l'accusa di aver stuprato una bambina di 10 anni, poi rimasta incinta. Il reato si sarebbe consumato alcune settimane fa in un centro d'accoglienza a San Colombano di Collio. Sia l'uomo sia la bambina erano ospiti del Cas (centro di accoglienza straordinaria) ricavato all'interno dell'hotel Al Cacciatore, dove sono ospitati una ventina di migranti tra rifugiati e richiedenti asilo. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali, il 28enne avrebbe conquistato la fiducia della piccola e di sua madre mostrandosi gentile, salvo poi passare all'abuso sessuale. Alcune settimane fa la madre della bambina avrebbe notato un cambiamento nel comportamento della figlia, sempre più distaccata dalla realtà. La piccola le avrebbe poi raccontato l'accaduto, che sarebbe stato accertato anche dagli operatori del centro.

