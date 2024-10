Quotidiano.net - Bordignon Group investe 3 milioni per ridurre le emissioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024), azienda specializzata nella zincatura a caldo con headquarter nel Vicentino e sedi staccate in provincia di Trento e Pordenone, spinge sul pedale del risparmio energetico e riduzione dei consumi di combustibili fossilindo oltre 3. Sono tre i progetti in corso: l’installazione di pannelli solari alla Zincheria Seca di Ala, in provincia di Trento, l’installazione di un forno ibrido alla Zincheria B&B di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone (sarà realizzato il prossimo anno) e l’eliminazione degli sprechi di energia (nel biennio 2026/27) a Rosà , nel Vicentino, dove è collocata anche la vasca di zincatura più grande d’Europa. L’obiettivo è accelerare in ottica green, presentando il prossimo anno il primo bilancio di sostenibilità aziendale.