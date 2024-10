Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare strapazza in casa Sansepolcro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa, 14 ottobre 2024 – Esordio vincente e convincente del Cosmocare CUS Pisa, di fronte al proprio pubblico, accorso numeroso, nella seconda giornata del campionato di serie C: gli uomini di Scocchera hanno nettamente superato il forte Dukes Sansepolcro, che solo alcune settimane fa si era imposto sul proprio campo in Coppa Toscana, riuscendo a sopperire, con intensità e tattica, alla maggiore fisicità degli aretini. Dodici triple segnate contro tre sole subite è la cifra di un match che ha visto gli universitari dominare, con un vantaggio che ha raggiunto le 34 lunghezze alla fine del terzo periodo. LA CRONACA – L’avvio della gara è stato in equilibrio, con gli universitari, trascinati dal miglior Spagnolli, autore di 7 punti nel primo quarto, abili a portarsi in vantaggio per 16-13, per concludere il parziale sul 22-17. Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare strapazza in casa Sansepolcro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Esordio vincente e convincente delCUS, di fronte al proprio pubblico, accorso numeroso, nella seconda giornata del campionato diC: gli uomini di Scocchera hanno nettamente superato il forte Dukes, che solo alcune settimane fa si era imposto sul proprio campo in Coppa Toscana, riuscendo a sopperire, con intensità e tattica, alla maggiore fisicità degli aretini. Dodici triple segnate contro tre sole subite è la cifra di un match che ha visto gli universitari dominare, con un vantaggio che ha raggiunto le 34 lunghezze alla fine del terzo periodo. LA CRONACA – L’avvio della gara è stato in equilibrio, con gli universitari, trascinati dal miglior Spagnolli, autore di 7 punti nel primo quarto, abili a portarsi in vantaggio per 16-13, per concludere il parziale sul 22-17.

