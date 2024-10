Terzotemponapoli.com - Baiano: “In questo momento nell’Empoli fa timore il collettivo”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Francesco, allenatore dell’Aglianese ed ex calciatore di Napoli ed Empoli è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Di seguito le sue parolesulla pausa Nazionali “É normale che quando le cose vanno bene non ti vorresti fermare. Invece, quando ci sono dei giocatori che devi recuperare la sosta é vista positivamente. Quindi, la sosta non ha fatto bene per il Napoli, ma non credo cambierà nulla, continueranno a giocare alla grande”.sull’orario del match contro l’Empoli “Si, non è un orario abituale, anche se ormai è presente da diversi anni nei nostri calendari. Conorario cambia tutto, la sveglia, il ritmo giornaliero. Inoltre, dopo la sosta è ancora più difficile da gestire tale orario perché ci sono alcuni giocatori che tornano dall’altra parte del mondo.