Iltempo.it - Auto si scontra con una moto e si ribalta: sfiorata la tragedia

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Attimi di paura questa mattina in zona Prati dove un'si èta al centro della carreggiata. Un violento scontro con una, che ha creato il panico e messo a soqquadro la viabilità di zona alle 8.30 su viale Angelico, all'intersezione con via Muggia, tra piazzale Clodio e piazza Bainsizza. Un impatto tra una Renault Twingo e una Yamaha TMax a ridosso dell'incrocio e dell'attraversamento pedonale. Entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per ricevere le necessarie cure. Il centauro, è stato trasferito dai sanitari del 118 all'ospedale Policlinico Umberto I. La conducente della Renault Twingo, invece, al Santo Spirito. Sul posto gli agenti del I Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale al lavoro per chiarire le dinamiche dell'accaduto e garantire la sicurezza stradale nella zona.