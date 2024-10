Ilfattoquotidiano.it - Attacco a Unifil, Botteri a La7: “Italia, Francia e Spagna uniti nel condannare Israele ma solo Macron ha deciso lo stop delle armi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non si erano mai vistida tanto tempo, mahanno dato una risposta forte adopo gli attacchi alla missione: i nostri caschi blu non si toccano, è inaccettabile unai nostri soldati che sono là in missione di pace. Meloni e Crosetto sono stati durissimi maha detto qualcosa di più: per fermare Netanyahu, e in questo momento è necessario fermarlo, c’è unmezzo, e cioè non dare piùad“. Così a In altre parole (La7) Giovanna, inviata di guerra e storica corrispondente per la Rai, ora in pensione, spiega la posizione annunciata dal presidente della Repubblica Francese Emmanueldopo gli ultimi attacchi dicontro i caschi blu della missione