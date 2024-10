Ascolti tv, domenica 13 ottobre 2024: Sempre al tuo fianco (13.05%), La Rosa della vendetta (14.4%), Le Iene (9.6%), Che tempo che fa (10.1%) | Dati Auditel (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ascolti tv di domenica 13 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Sempre al tuo fianco” contro “La Rosa della vendetta“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i Dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sempre al tuo fianco vs La Rosa della vendetta. Auditel ieri sera, domenica 13 ottobre 2024 Sfida Rai1 e Canale 5: “Sempre al tuo fianco” contro “La Rosa della vendetta”. Chi ha vinto? Rai 1: Sempre al tuo fianco, serie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella con protagonista Ambra Angiolini ha incuriosito 2.475.000 spettatori pari al 13.05% di share. Superguidatv.it - Ascolti tv, domenica 13 ottobre 2024: Sempre al tuo fianco (13.05%), La Rosa della vendetta (14.4%), Le Iene (9.6%), Che tempo che fa (10.1%) | Dati Auditel Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)tv di13: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “al tuo” contro “La“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco iprima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera:al tuovs Laieri sera,13Sfida Rai1 e Canale 5: “al tuo” contro “La”. Chi ha vinto? Rai 1:al tuo, serie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella con protagonista Ambra Angiolini ha incuriosito 2.475.000 spettatori pari al 13.05% di share.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Martedì 15 ottobre 2024 - Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). L’OROSCOPO DI FOX 2024 IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: preparatevi a vivere grandi opportunità in ogni campo. (Tpi.it)

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete - Toro - Gemelli - Cancro - Leone e Vergine | Martedì 15 ottobre 2024 - Sul lavoro, siete particolarmente produttivi e creativi: approfittate di questa fase positiva per portare avanti i vostri progetti. Sul lavoro, vi sentite pieni di energia e pronti a prendere in mano nuovi progetti. Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 15 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca ... (Tpi.it)

Ascolti TV | Domenica 13 Ottobre 2024. Male Sempre al Tuo Fianco (13.6%) battuto da La Rosa della Vendetta (14.4%) - 000 spettatori (3. 000 spettatori pari al %. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene. A seguire Il Mistero della Lancia che Trafisse Gesù raccoglie. Su Rete4 Gli Uccelli ha convinto. Su Italia1 N. 000 spettatori (%) Su Italia1 Young Sheldon è seguito da. A seguire Check Up è visto da. 000 spettatori (%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto. (Davidemaggio.it)