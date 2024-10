Arnautovic sondato da recente avversaria dell’Inter? L’ipotesi – SM (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, sarebbe sul taccuino di una squadra di Serie A alla ricerca di sostituire il suo centravanti recentemente infortunatosi in modo serio. L’ipotesi e le difficoltà. LA NOTIZIA – Marko Arnautovic è tra i nomi sondati dal Torino per sostituire Duvan Zapata, infortunatosi proprio contro l’Inter nell’ultima sfida di Serie A. L’austriaco, reduce da una grande prestazione nella vittoria per 5-1 contro la Norvegia, potrebbe rappresentare l’occasione a un prezzo accessibile per prendere il posto del colombiano alla guida del reparto offensivo dei granata. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma al Torino servirebbe sin dalla finestra estiva di calciomercato a causa dell’assenza prolungata prevista per il classe 1991. Inter-news.it - Arnautovic sondato da recente avversaria dell’Inter? L’ipotesi – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marko, attaccante, sarebbe sul taccuino di una squadra di Serie A alla ricerca di sostituire il suo centravantimente infortunatosi in modo serio.e le difficoltà. LA NOTIZIA – Markoè tra i nomi sondati dal Torino per sostituire Duvan Zapata, infortunatosi proprio contro l’Inter nell’ultima sfida di Serie A. L’austriaco, reduce da una grande prestazione nella vittoria per 5-1 contro la Norvegia, potrebbe rappresentare l’occasione a un prezzo accessibile per prendere il posto del colombiano alla guida del reparto offensivo dei granata. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma al Torino servirebbe sin dalla finestra estiva di calciomercato a causa dell’assenza prolungata prevista per il classe 1991.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Austria-Norvegia : subito in gol Arnautovic - gran gol dell’attaccante dell’Inter (VIDEO) - Dopo sette minuti di gioco un super gol di Marko Arnautovic sblocca Austria-Norvegia. Marko Arnautovi? with a BANG to open the score for Austria! ??????? pic. com/5uy2phQAn2 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 13, 2024 The post Austria-Norvegia: subito in gol Arnautovic, gran gol dell’attaccante dell’Inter (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Arnautovic - il PIANO dell’Inter sul mercato. La situazione di mercato nerazzurra - Lo rivela la Gazzetta dello Sport. Arnautovic, il suo ADDIO libera SPAZIO per un nuovo acquisto? Il PIANO dell’Inter per il reparto offensivo Il mercato Inter valuta la possibilità di cedere Marko Arnautovic: qualora venisse trovata una soluzione sia per lui che per Correa potrebbe cambiare tutto per i piani in attacco. (Calcionews24.com)

Arnautovic Genoa - i rossoblu bussano alla porta dell’Inter. La situazione del centravanti - Arnautovic Genoa, i rossoblu sono ALLA PORTA: la POSIZIONE dell’austriaco sul proprio futuro. Ecco la sua preferenza: i dettagli Marko Arnautovic è tra i possibili partenti del calciomercato Inter ed è finito nel mirino del Genoa dopo la cessione di Retegui all’Atalanta: l’austriaco sarebbe una richiesta specifica fatta da Gilardino. (Calcionews24.com)