Appalti e tangenti tra Caserta e provincia, chiesti 14 arresti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVede 23 indagati su cui pende una richiesta di arresto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’indagine su Appalti comunali truccati e dati a imprenditori in cambio di tangenti che sta scuotendo il Comune di Caserta e quello confinante di San Nicola la Strada. Lo rende noto Cronache di Caserta. Tra gli indagati figurano anche il dirigente comunale di Caserta Franco Biondi, il fratello Giulio, ex funzionario del comune di San Nicola la Strada, da un anno in pensione, altri tre dipendenti del comune di Caserta e altre tre di San Nicola. Anteprima24.it - Appalti e tangenti tra Caserta e provincia, chiesti 14 arresti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVede 23 indagati su cui pende una richiesta di arresto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’indagine sucomunali truccati e dati a imprenditori in cambio diche sta scuotendo il Comune die quello confinante di San Nicola la Strada. Lo rende noto Cronache di. Tra gli indagati figurano anche il dirigente comunale diFranco Biondi, il fratello Giulio, ex funzionario del comune di San Nicola la Strada, da un anno in pensione, altri tre dipendenti del comune die altre tre di San Nicola.

