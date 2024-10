Lettera43.it - Anthony Hopkins nel cast di un film sulla nascita di Maserati

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro marchio storico dell’automobilismo italiano e internazionale sbarcherà al cinema. Dopo Ferrari con Adam Driver e Lamborghini con Frank Grillo è infatti in arrivo: the Brothers, che racconterà la genesi dell’azienda bolognese. Nei panni del protagonista, un miliardario che finanziò i fratelli fondatori Alfieri, Ernesto ed Ettore, ci sarà il premio Oscar. Le riprese avranno luogo prossimamente nel capoluogo emiliano, mentre il resto delè ancora avvolto nel mistero. Alla regia ci sarà Bobby Moresco, già dietro la macchina da presa per ilThe Man Behind the Legend dedicato a Lamborghini. Produttore sarà Andrea Iervolino, la cui società Ilbe Group ha finanziato Ferrari di Michael Mann, tramite la nuova società The Andrea Iervolino Company. «La presenza diè come un sogno che si avvera», ha detto in un comunicato.