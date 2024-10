Andrea Giambruno è arrivato al limite della sopportazione: l’ultimatum a Mediaset (Di lunedì 14 ottobre 2024) Personaggi tv. Andrea Giambruno ha rivolto una richiesta chiara e diretta ai vertici di Mediaset, che assume toni di ultimatum. L’ex compagno della premier Meloni, attualmente relegato a un ruolo di desk a seguito dello scandalo legato ai fuorionda diffusi da Striscia la Notizia, sembra pronto a rassegnare le dimissioni se non gli verrà concessa la possibilità di tornare in video. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela su Dagospia. ( dopo le foto) Leggi anche: Antonella Clerici si lamenta a “È sempre mezzogiorno”: “Adesso rompo anche io” (VIDEO) Leggi anche: Rocco Siffredi, la moglie confessa: “Stare con lui è impegnativo, ecco perché” Andrea Giambruno, quale sarà il suo futuro? L’indiscrezione Il futuro di Andrea Giambruno in Mediaset rimane incerto, e le voci su una possibile uscita dall’azienda si intensificano. Tvzap.it - Andrea Giambruno è arrivato al limite della sopportazione: l’ultimatum a Mediaset Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Personaggi tv.ha rivolto una richiesta chiara e diretta ai vertici di, che assume toni di ultimatum. L’ex compagnopremier Meloni, attualmente relegato a un ruolo di desk a seguito dello scandalo legato ai fuorionda diffusi da Striscia la Notizia, sembra pronto a rassegnare le dimissioni se non gli verrà concessa la possibilità di tornare in video. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela su Dagospia. ( dopo le foto) Leggi anche: Antonella Clerici si lamenta a “È sempre mezzogiorno”: “Adesso rompo anche io” (VIDEO) Leggi anche: Rocco Siffredi, la moglie confessa: “Stare con lui è impegnativo, ecco perché”, quale sarà il suo futuro? L’indiscrezione Il futuro diinrimane incerto, e le voci su una possibile uscita dall’azienda si intensificano.

