Anche Intesa Sanpaolo è indagata sul caso dello spione di Bitonto. E rischia anche la causa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si allarga il caso dello spione di Bitonto. Intesa Sanpaolo è infatti formalmente indagata nell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali. La Banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'istituto, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi. Dopo lo scandalo, i legali di alcuni clienti vittime di Coviello hanno chiesto informazioni alla Procura per valutare la costituzione di parte civile o cause civili ai danni della banca. Coviello è stato sottoposto a procedimento disciplinare - e poi licenziato dalla banca lo scorso 8 agosto - prima che partissero le indagini. Iltempo.it - Anche Intesa Sanpaolo è indagata sul caso dello spione di Bitonto. E rischia anche la causa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si allarga ildiè infatti formalmentenell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali. La Banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'istituto, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi. Dopo lo scandalo, i legali di alcuni clienti vittime di Coviello hanno chiesto informazioni alla Procura per valutare la costituzione di parte civile o cause civili ai danni della banca. Coviello è stato sottoposto a procedimento disciplinare - e poi licenziato dalla banca lo scorso 8 agosto - prima che partissero le indagini.

Conti correnti spiati - Meloni si sfoga : "Io la più dossierata d'Italia ma non troveranno niente" - "indagata anche Intesa Sanpaolo" - VIDEO - La premier Giorgia Meloni intervistata dal Tg5 si sfoga sul caso dei conti correnti spiati da parte di Vincenzo Coviello: "Sul dossieraggio io mi sono data una spiegazione, poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura a un certo punto. Io sono la persona più dossierata d'I . (Ilgiornaleditalia.it)

“Sono malato - non licenziatemi” : la difesa di Vincenzo Coviello - il bancario spione di Intesa che controllava anche sua moglie e la cognata - Le prime vittime dell’ex funzionario sono stati parenti e amici, tra cui un concittadino di Bitonto che ha subito 310 accessi a sua insaputa: “Ma non lo conosco”. Quando è stato avviato il procedimento disciplinare ha spiegato “Ho agito per curiosità e senza interessi personali.... (Bari.repubblica.it)

La Lega allarga la flat tax per i dipendenti part time che lavorano anche a partita Iva per la stessa azienda. Il caso di Intesa Sanpaolo - Per le casse dello Stato l’effetto sarà speculare. Che per la banca comporterebbe ovviamente, in prospettiva, una riduzione dei costi per il personale. La nuova norma partorita dal Carroccio – che come è noto punta ad allargare il più possibile i confini dell’iniqua tassa piatta – vale per gli iscritti ad albi professionali che collaborino con “datori di lavoro che occupano più di ... (Ilfattoquotidiano.it)