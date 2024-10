Alberi tagliati a Portonovo. Il Parco finisce nel mirino: "Nessuna trasparenza" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il taglio degli Alberi a Portonovo nella zona delle Terrazze, per la realizzazione di un temporaneo campo da tennis utile per le riprese di un film con Favino, proprio non va giù. Dopo proteste, indagini dei carabinieri forestali, spiegazioni arrivate dalla produzione della pellicola e dal Parco del Conero, è proprio quest’ultimo a finire nel mirino del WWF Marche. Ilrestodelcarlino.it - Alberi tagliati a Portonovo. Il Parco finisce nel mirino: "Nessuna trasparenza" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il taglio deglinella zona delle Terrazze, per la realizzazione di un temporaneo campo da tennis utile per le riprese di un film con Favino, proprio non va giù. Dopo proteste, indagini dei carabinieri forestali, spiegazioni arrivate dalla produzione della pellicola e daldel Conero, è proprio quest’ultimo a finire neldel WWF Marche.

Alberi tagliati alle Terrazze di Portonovo - l’informativa dei carabinieri forestali arriva in Procura - ANCONA - Tre sanzioni per non aver chiesto l’autorizzazione alla Regione sul taglio degli alberi alle Terrazze di Portonovo. Le altre due saranno per la Indigo Film, la casa di produzione. Sono in “viaggio” e una toccherà al Comune di Ancona che risponderà in solido come proprietario del terreno. (Anconatoday.it)

Alberi tagliati a Portonovo - informativa dei carabinieri in Procura : multe a Comune - Indigo e agronomo - Ancona, 12 ottobre 2024 – Caso Terrazze di Portonovo, è pronta l’informativa dei carabinieri forestali che ieri è stata inviata via pec alla Procura di Ancona. Nove giorni dove l’area sarà off limits durante i ciak. Le riprese del film che vede protagonista l’attore Pierfrancesco Favino inizieranno il 22 ottobre e termineranno il 31 ottobre. (Ilrestodelcarlino.it)

Alberi tagliati a Portonovo - il produttore del film : «Nessuno scempio - ne ripianteremo il doppio» - ANCONA - Le Terrazze di Portonovo torneranno più belle di prima. Quando? «Già alla fine di novembre». La promessa arriva dal produttore del film "Il Maestro" che verrà girato in parte anche nella baia a partire dal 22 ottobre prossimo. Una scena che ha richiesto il posizionamento di un campo da... (Anconatoday.it)