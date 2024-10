Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi cede al tie break, 2-3 per il Ravenna (Di domenica 13 ottobre 2024) Un punto comunque quello per il sestetto di coach Sabbatini più che meritato. Parziali: 25-20, 17-25, 25-19, 17-25, 8-15 Jesi, 13 ottobre 2024 – Debutto nel campionato di Volley femminile B1 per la Pieralisi Jesi che cede al tie brek dopo aver giocato una buona partita. Primo set dominato dal sestetto di coach Sabbatini che chiude sul 25-20 dopo essere stato a lungo in vantaggio con ampi margini. Ravenna reagisce e pareggia i conti senza difficoltà: 17-25. Nel terzo prevale l’equilibrio ma Jesi non si distrae, difende con grinta e contrattacca con concretezza: 25-19. Ancora tanto equilibrio in apertura di quarto set (6-6) ma la Pieralisi cala in precisione e la Teodora ne approfitta subito: 7-11. Sabbatini gioca la carta Quarchioni ma le ospiti non si fermano (8-15). Ravenna punge col servizio (12-20) mentre Jesi non riesce a trovare il suo gioco (12-23). .com - Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi cede al tie break, 2-3 per il Ravenna Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Un punto comunque quello per il sestetto di coach Sabbatini più che meritato. Parziali: 25-20, 17-25, 25-19, 17-25, 8-15, 13 ottobre 2024 – Debutto nel campionato diB1 per lacheal tie brek dopo aver giocato una buona partita. Primo set dominato dal sestetto di coach Sabbatini che chiude sul 25-20 dopo essere stato a lungo in vantaggio con ampi margini.reagisce e pareggia i conti senza difficoltà: 17-25. Nel terzo prevale l’equilibrio manon si distrae, difende con grinta e contrattacca con concretezza: 25-19. Ancora tanto equilibrio in apertura di quarto set (6-6) ma lacala in precisione e la Teodora ne approfitta subito: 7-11. Sabbatini gioca la carta Quarchioni ma le ospiti non si fermano (8-15).punge col servizio (12-20) mentrenon riesce a trovare il suo gioco (12-23).

