Ilgiorno.it - Vigevano, finta frode sul conto corrente: vera truffa da 22mila euro

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Pavia), 13 ottobre 2024 - Unasul, usata per una. La vittima, una pensionata 71enne di, quando si è resadi essere stata raggirata, non ha potuto fare altro che andare dai carabinieri a denunciare l'accaduto. Nella giornata di giovedì, 11 ottobre, ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come un operatore della sua banca e l'ha informata di unain corso sul suo. Il finto bancario è stato molto convincente nel tranquillizzare la vittima, dicendole che era ancora in tempo per mettere i suoi risparmi al sicuro, ma avrebbe dovuto spostare immediatamente i soldi dalmesso a rischio dalla, inventata come stratagemma.