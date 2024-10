VIDEO Sinner-Djokovic 2-0, la sintesi della finale a Shanghai. Vittoria netta del n.1 (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in due set e ha così conquistato il Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-3 nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento della località cinese, riuscendo a mettere le mani sul settimo titolo di questa stagione tennistica (spiccano Australian Open e US Open, oltre ai due tornei di livello 1000 portati a casa prima di quello odierno). Il numero 1 del mondo ha surclassato il numero 4 del ranking ATP in un’ora e 39 minuti di gioco, mettendo in mostra una nitida superiorità agonistica. Primo set on serve e senza palle break per i due giocatori, che arrivano così sul 6-6: l’avvio del tie-break è tutto di marca italiana, Sinner strappa il servizio al rivale in due occasioni (4-0) e poi controlla di carattere la situazione. Oasport.it - VIDEO Sinner-Djokovic 2-0, la sintesi della finale a Shanghai. Vittoria netta del n.1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha sconfitto Novakin due set e ha così conquistato il Masters 1000 di. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-3 nell’atto conclusivo andato in scena sul cementolocalità cinese, riuscendo a mettere le mani sul settimo titolo di questa stagione tennistica (spiccano Australian Open e US Open, oltre ai due tornei di livello 1000 portati a casa prima di quello odierno). Il numero 1 del mondo ha surclassato il numero 4 del ranking ATP in un’ora e 39 minuti di gioco, mettendo in mostra una nitida superiorità agonistica. Primo set on serve e senza palle break per i due giocatori, che arrivano così sul 6-6: l’avvio del tie-break è tutto di marca italiana,strappa il servizio al rivale in due occasioni (4-0) e poi controlla di carattere la situazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La rassegnazione di Djokovic : “Sinner è stato troppo bravo per me”. Poi la battuta a Federer - d. Il fuoriclasse serbo ha dato battaglia nel primo set deciso al tie-break, poi è calato progressivamente sulla distanza e nella seconda frazione si è dovuto inchinare al cospetto del numero 1 del mondo, oggi apparso di una categoria superiore sul cemento della località cinese. ). Per me è un piacere essere qui a Shanghai, ho avuto molto successo in Cina nel corso della mia carriera, quest’anno ... (Oasport.it)

Tennis - battuto Djokovic : trionfo di Sinner a Shanghai. E’ il più giovane campione nella storia del torneo - it. Un’altra partita meravigliosa di Jannik, bravo ad alzare il livello dal tiebreak del primo set in poi contro un Djokovic fino a quel momento perfetto. Freddo e decisivo nei momenti che contano per conquistare il settimo titolo nel 2024, il 17° in carriera. Jannik Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di ... (Ildenaro.it)

Sinner re di Shanghai - batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione - Nulla da fare per il serbo che, avendo vinto proprio tutto in carriera, inseguiva il trofeo numero 100. Nole, "Jannik è stato troppo bravo per me" "Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui a Shanghai ho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: è stato troppo bravo per me, il titolo è stato meritato. (Agi.it)