Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la scomparsa del padre: “Lui vuole così” (Di domenica 13 ottobre 2024) La conduttrice torna a Le Iene dopo l'assenza nelle scorse puntate dovuta alla scomparsa del padre: "Stasera riprendo a lavorare. Papà vuole così, lo so, e io gli do retta ora più di sempre". Fanpage.it - Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la scomparsa del padre: “Lui vuole così” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La conduttricea Lel'assenza nelle scorse puntate dovuta alladel: "Stasera riprendo a lavorare. Papàcosì, lo so, e io gli do retta ora più di sempre".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Iene tornano con un nuovo appuntamento : i dettagli - È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle Iene. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www. Nella puntata: Alessandro Sortino compie un viaggio-racconto nella storia di un uomo che sostiene di essere l’assassino di sua nipote di quindici ... (361magazine.com)

Torna il maltempo in Romagna : allerta meteo per temporali - vento e piene dei fiumi - Aumenta lo stato di allerta rispetto al bollettino meteo emesso ieri. Nell'aggiornamento fornito da Arpae e Agenzia regionale per la Protezione civile, l'allerta meteo in corso oggi rimane 'arancione' per vento nella provincia di Forlì-Cesena dove si aggiunge un'allerta 'gialla' per piene dei... (Cesenatoday.it)

AEW : Willow Nightingale ottiene una possibilità per il titolo femminile AEW - Penelope Ford ritorna - Ha quindi sfidato Saraya, Jamie Hayter e Nyla Rose. Hayter l’ha inseguita nel backstage, trasformando il match in una contesa a tre. com/KEUYXhgSyQ— All Elite Wrestling (@AEW) October 9, 2024 Nightingale ha infine ottenuto la vittoria, schienando Saraya con una Doctor Bomb. Con queste premesse, il loro incontro a AEW WrestleDream promette di essere una battaglia intensa e piena di rivalità. (Zonawrestling.net)