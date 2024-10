Metropolitanmagazine.it - Usa: sparatoria a Nashville, un morto e 9 feriti

(Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite ieri sera in seguito ad unaavvenuta vicino alla Tennessee State University (Tsu) di: lo riportano i media statunitensi. Secondo le autorità, la vittima è un giovane di 24 anni e almeno uno diha preso parte alla. La polizia ha affermato che uno sconosciuto ha aperto il fuoco poco prima dell’inizio di una partita di football al Nissan Stadium tra le squadre della Tsu e della Eastern Illinois University Il portavoce del dipartimento di polizia diBrooke Reese ha affermato che cinque delle vittime sono state trasportate in ambulanza negli ospedali locali e altre cinque sono state trasportate su veicoli privati. “A questo punto, ci sono 10 vittime che sono state confermate come coinvolte in quella, una delle quali è deceduta”, ha detto Reese ai giornalisti.