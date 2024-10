Uno sportello ad hoc in carcere (Di domenica 13 ottobre 2024) Importante accordo fra il Comune di Pisa e il carcere di Don Bosco. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la casa circondariale Don Bosco per "assicurare un’adeguata e tempestiva fruizione dei servizi comunali afferenti ai sevizi demografici in favore dei soggetti destinatari di misure restrittive della libertà individuale". L’oggetto della convenzione riguarda la erogazione dei servizi all’interno della casa circondariale in favore dei detenuti, tra i quali il rilascio di certificazione anagrafica e di stato civile, le autentiche di firme su dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà , il rilascio di carte di identità elettroniche, la iscrizione e/o cancellazioni anagrafiche, i trasferimenti ad altri istituti penitenziari. Lanazione.it - Uno sportello ad hoc in carcere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Importante accordo fra il Comune di Pisa e ildi Don Bosco. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la casa circondariale Don Bosco per "assicurare un’adeguata e tempestiva fruizione dei servizi comunali afferenti ai sevizi demografici in favore dei soggetti destinatari di misure restrittive della libertà individuale". L’oggetto della convenzione riguarda la erogazione dei servizi all’interno della casa circondariale in favore dei detenuti, tra i quali il rilascio di certificazione anagrafica e di stato civile, le autentiche di firme su dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà , il rilascio di carte di identità elettroniche, la iscrizione e/o cancellazioni anagrafiche, i trasferimenti ad altri istituti penitenziari.

