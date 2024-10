Ucraina, combattenti italiani feriti dai russi (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre combattenti italiani si trovano al fronte in Ucraina, impegnati nella guerra contro la russia. In un servizio di Stefania Battistini, trasmesso al Tg1, sono stati raccolti i racconti di alcuni di questi volontari, che combattono a fianco delle truppe di Kiev contro l’esercito russo. Uno dei protagonisti della vicenda è Yuri Previtali, che ha riportato ferite durante un attacco avvenuto ieri. “Siamo stati attaccati ieri mattina alle 5, quando è iniziato un bombardamento con munizioni a grappolo”, spiega. “Un drone è esploso e un frammento mi ha colpito sotto la spalla”. Un altro combattente, rimasto anonimo, ha aggiunto: “Ci hanno trovato soli in tre, ci hanno circondati e ci hanno detto di arrenderci. Il nostro comandante è andato fuori e gli hanno sparato”. Thesocialpost.it - Ucraina, combattenti italiani feriti dai russi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tresi trovano al fronte in, impegnati nella guerra contro laa. In un servizio di Stefania Battistini, trasmesso al Tg1, sono stati raccolti i racconti di alcuni di questi volontari, che combattono a fianco delle truppe di Kiev contro l’esercito russo. Uno dei protagonisti della vicenda è Yuri Previtali, che ha riportato ferite durante un attacco avvenuto ieri. “Siamo stati attaccati ieri mattina alle 5, quando è iniziato un bombardamento con munizioni a grappolo”, spiega. “Un drone è esploso e un frammento mi ha colpito sotto la spalla”. Un altro combattente, rimasto anonimo, ha aggiunto: “Ci hanno trovato soli in tre, ci hanno circondati e ci hanno detto di arrenderci. Il nostro comandante è andato fuori e gli hanno sparato”.

