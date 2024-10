Ilrestodelcarlino.it - Treni, linea Bologna-Castel Bolognese: Rfi boccia la galleria

(Di domenica 13 ottobre 2024) Imola, 13 ottobre 2024 –ta l’ipotesi dellaavanzata dal comitato e sostenuta dai Comuni. E Rete ferroviaria italiana (Rfi) pubblica le nuove ipotesi per il tracciato del potenziamento dellaferroviaria fra: di fatto resta una sola ipotesi, a nord dell’A14 con tre varianti. Ma Città Metropolitana di, Provincia di Ravenna e Comuni di, San Lazzaro, Ozzano, Imola,San Pietro, Dozza,, Solarolo, non ci stanno: “Percorsi non condivisi, rappresentano una posizione unilaterale di Rfi”. Si inasprisce il braccio di ferro sul maxi progetto ferroviario. Il raddoppio (il termine ufficiale è ’quadruplicamento, nel senso che da due i binari diventeranno quattro, ndr) fa parte di un maxi progetto europeo e sarebbe la prima parte di un ‘corridoio’ che condurrà fino in Puglia.