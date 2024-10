Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 11:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla A1-napoli 6 km di coda per un incidente tra la diramazione sud e Valmontone in direzione Napoli altre code per un veicolo in panne sulla via Pontina tra il raccordo anulare e l’uscita pratica di mare in direzione Pomezia in corso la decima edizione di pedale per un sorriso gara amatoriale ciclistica che attraversa anche le vie del entro il termine previsto intorno alle ore 13 nella zona di Caracalla anche a Tor Bella Monaca in corso una gara podistica side by side Run con deviazioni temporanea del trasporto pubblico locale dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità