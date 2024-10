.com - Toscana: Pegaso a Gino Cecchettin, in memoria della figlia Giulia. Giani: “Le sue parole mi hanno toccato il cuore”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Vogliamo diffondere una cultura di rispetto e di consapevolezza per la tutela di qualsiasi forma di sopraffazione". Lo ha dichiarato il presidenteRegione, Eugenio, nel consegnare ildurante la terza edizione del Next Generation Fest a Firenze cheha dedicato allaL'articolo, in: “Le suemiil” proviene da Firenze Post.