TikTok e salute mentale: connessione pericolosa? (Di domenica 13 ottobre 2024) Life&People.it Negli ultimi anni, la salute mentale dei giovani è diventato un tema di crescente rilevanza, e le piattaforme digitali sono al centro del dibattito. L’accusa è che l’uso compulsivo di TikTok, un’applicazione nata per l’intrattenimento e la condivisione di brevi video, stia danneggiando la salute psicologica dei suoi utenti più giovani. Negli Stati Uniti, 14 procuratori generali hanno recentemente avviato una causa contro TikTok, sostenendo che la piattaforma non solo alimenti comportamenti problematici, ma che ne sia anche consapevole. È indiscutibile che la tecnologia moderna abbia trasformato radicalmente il modo di vivere Come una pioggia costante che scava lentamente una pietra, anche l’uso intensivo degli smartphone ha iniziato a lasciare solchi profondi nella vita dei più giovani. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Life&People.it Negli ultimi anni, ladei giovani è diventato un tema di crescente rilevanza, e le piattaforme digitali sono al centro del dibattito. L’accusa è che l’uso compulsivo di, un’applicazione nata per l’intrattenimento e la condivisione di brevi video, stia danneggiando lapsicologica dei suoi utenti più giovani. Negli Stati Uniti, 14 procuratori generali hanno recentemente avviato una causa contro, sostenendo che la piattaforma non solo alimenti comportamenti problematici, ma che ne sia anche consapevole. È indiscutibile che la tecnologia moderna abbia trasformato radicalmente il modo di vivere Come una pioggia costante che scava lentamente una pietra, anche l’uso intensivo degli smartphone ha iniziato a lasciare solchi profondi nella vita dei più giovani.

