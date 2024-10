Lanazione.it - Ternana, c’è l’Ascoli per reagire subito. Abate: "I ragazzi stanno bene, buoni segnali"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ci vuole una pronta risposta della Fere. Le vittorie conquistate ieri su campi difficili da Virtus Entella e Torres confermano che la concorrenza per la Serie B è terribile. Dopo lo 0-0 con il Campobasso i rossoverdi devono battere, anche per rendere apprezzabile il bottino delle due gare consecutive interne. "La squadra sta– spiega Ignazio– e mi ha dato beianche nella rifinitura, non come la scorsa settimana quando espressi sensazioni non positive. È una partita di cartello, non possono mancare le motivazioni e mi aspetto che i nostri tifosi ci trascinino, soprattutto nei momenti in cui soffriremo. Possiamo migliorare tanto e non vedo l’ora che ci sia una crescita di tutti i componenti della rosa perchè abbiamo bisogno di tutti". I temi della gara: "Non ci snaturiamo davanti a nessuno.