Tassisti contro Ncc. Via all'esposto in Procura: "Fermare l'abusivismo"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un esposto inper far sì che la magistratura accenda i fari sul fenomeno delnel trasporto pubblico non di linea. E un’identica segnalazione inoltrata anche al Comune, alla Prefettura e alla Città metropolitana di Milano. A lanciare l’iniziativa legale è l’associazione T.Asso Taxi, che conta un centinaio di associati e che è legata a Confartigianato Imprese: nel mirino, inutile dirlo, ci sono gli Ncc, in particolare coloro che a detta dei conducenti di auto bianche prendono le corse in strada con l’app Uber e stazionano davanti agli hotel del centro e nelle vie più frequentate dai turisti per rispondere alle chiamate "come fossero taxi".