Superbike oggi GP Estoril 2024 | Superpole Race e gara-2 tv streaming programma TV8

Quest'oggi, domenica 13 ottobre, andranno in scena la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Estoril 2024, valevole come undicesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il circuito portoghese ospiterà due manche fondamentali per la corsa al titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Il fenomeno turco della BMW, grazie alla vittoria di ieri in gara-1, ha consolidato la sua leadership nella generale e può gestire un vantaggio di 44 punti sul pilota italiano della Ducati. Il 24enne emiliano, secondo nella corsa di ieri, scatterà dalla quinta posizione al via della Superpole Race (sulla distanza dei 10 giri) mentre il suo rivale per il Mondiale avrà il vantaggio di partire davanti a tutti.

