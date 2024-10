Stadio Milan, Scaroni: “Due strade. San Siro? Obsoleto” | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione del Festival dello Sport a Trento, a margine dell'evento "Gli Stati generali del calcio", il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato dello Stadio San Siro In occasione del Festival dello Sport a Trento, a margine dell'evento "Gli Stati generali del calcio", il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato dello Stadio San Siro e delle ipotesi a tema per la società rossonera. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Stadio Milan, Scaroni: “Due strade. San Siro? Obsoleto” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione del Festival dello Sport a Trento, a margine dell'evento "Gli Stati generali del calcio", il presidente delPaoloha parlato delloSanIn occasione del Festival dello Sport a Trento, a margine dell'evento "Gli Stati generali del calcio", il presidente delPaoloha parlato delloSane delle ipotesi a tema per la società rossonera. Ilda Gazzetta.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Milan - Paolo Scaroni conferma : San Donato prima scelta. Le novità - Le novità LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, non solo Morten Frendrup: c’è Carney Chukwuemeka. it) Stadio Milan, Paolo Scaroni conferma: San Donato prima scelta. La pista San Donato escluderebbe, così, l’idea di restare nella zona di San Siro e realizzare un nuovo impianto con l’Inter. Gerry Cardinale continua per la propria strada e dopo che nelle scorse settimane era stata ufficialmente ... (Dailymilan.it)

Milan - Scaroni : “Stadio? Mi prendevano per matto. Ecco cosa vogliamo ora …” - Invitato al Festival dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della crescita del club e del tema legato al nuovo stadio. (Pianetamilan.it)

Milan - Scaroni : “Serve uno stadio moderno. San Siro? Se hanno buttato giù Wembley..” - Invitato al Festival dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della crescita del club e del tema legato al nuovo stadio. (Pianetamilan.it)