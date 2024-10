Ilnapolista.it - Spalletti: «Domani gioca Vicario. Israele è una squadra che sa giocare a calcio, sarà una partita difficile»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)presenta in conferenza stampa il match tra Italia eche si terràsera alle ore 20:45. Che cosa cerca in questa? Le ammonizioni possono condizionare le scelte? «Io mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ho avuto la possibilità di lavorarci. Sono contento di venire a disputare lain questo stato, avrei preferito un clima migliore. Laè carica di difficoltà, loro sono una buonae ce l’hanno già fatto vedere all’andata. Cisempre da stare in ordine e in equilibrio e noi andremo a scegliere la formazione migliore per questa. Ci sono due o tre situazioni di ammoniti ma non verranno esclusi tutti».? «Sì».