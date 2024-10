Sosa colpisce il Gravina: gialloblù sconfitti dalla Virtus Francavilla (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva la seconda sconfitta stagionale per il Gravina, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno ha ceduto alla Virtus Francavilla, per 1-0. Si ferma la corsa dei gialloblù, reduci da tre risultati utili consecutivi.Il primo sussulto è stato dei padroni di casa, con Chiaradia che si è Baritoday.it - Sosa colpisce il Gravina: gialloblù sconfitti dalla Virtus Francavilla Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva la seconda sconfitta stagionale per il, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno ha ceduto alla, per 1-0. Si ferma la corsa dei, reduci da tre risultati utili consecutivi.Il primo sussulto è stato dei padroni di casa, con Chiaradia che si è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D - Gravina corsaro a Fasano : i gialloblù si impongono per 2-0 - Il Gravina si rialza dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Palmese: allo stadio Curlo i gialloblù hanno conquistato la seconda vittoria in trasferta contro il Fasano, per 2-0. Al 20' i gialloblù sono andati in vantaggio grazie a Santoro, abile ad insaccare di testa un cross... (Baritoday.it)

Serie D - ritorno in casa Gravina : Santiago Chacon è un nuovo calciatore dei gialloblù - La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Santiago Chacon. Trequartista argentino classe 1992, Chacon non ha bisogno di presentazioni per il pubblico gravinese. Protagonista con la maglia del Gravina nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023, Chacon ha... (Baritoday.it)