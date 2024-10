Dilei.it - Sonia Bruganelli si apre sul dopo Bonolis: “Prima andavo bene”. Scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)è una delle concorrenti dell’edizione attuale di Ballando con le Stelle, trasmissione televisiva in cui lavora anche il suo nuovo fidanzato, Angelo Madonia, a cui è legata da diverso tempo. Nelle diverse puntate del dancing show, l’esperta di casting si esibisce davanti alla temuta giuria, in coppia con Carlo Aloia, professionista che le sta insegnando i passi principali delle più note danze latino-americane. Le esibizioni dell’opinionista televisiva, però, non hanno riscosso sempre il favore della giuria, che si è aperta in diverse critiche contro la coppia di danzatori. Durante il confronto coi giurati, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 12 ottobre 2024, però,si è lasciata andare a una confessione sulla sua vitail divorzio da Paoloe su come le persone s’interfacciano con lei adesso.