"Sonia Bruganelli ha costretto Bonolis a cacciarmi da Avanti un altro", il retroscena di Marco Salvati (Di domenica 13 ottobre 2024) Sembra proprio che l'autore tv Marco Salvati si sia voluto togliere un bel sassolino dalla scarpa nei confronti di Sonia Bruganelli, sua ex collega ad Avanti un altro e chiarire qual è stato il motivo che l'ha allontanato dal programma condotto da Bonolis in cui ha lavorato per anni, prima di

Ballando con le Stelle 19 - Marco Salvati svela un inaspettato retroscena su Sonia Bruganelli : “Hai costretto Paolo Bonolis a…” - Pensa che ora mi fai tenerezza. “Ma sei tu che ne hai parlato nella clip! Sonia, sei tanto confusa“, ha risposto la Lucarelli, mentre la concorrente ha concluso il dibattito dicendo: “Non credevo di trovarmi davanti a uno psicologo, non pensavo di trovarmi dall’analista“. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico […] ... (Isaechia.it)

Storico autore di Bonolis contro Sonia Bruganelli : “Lo hai costretto tu a cacciarmi” - Marco Salvati, storico autore delle trasmissioni di Paolo Bonolis tra cui “Avanti un altro” e “Ciao Darwin” si è scagliato […] Continua a leggere Storico autore di Bonolis contro Sonia Bruganelli: “Lo hai costretto tu a cacciarmi” su Perizona.it . (Perizona.it)

“Anche se ero brutta si facevano andare bene tutto per tenersi vicino Paolo Bonolis - ora non mi fanno passare niente” : Sonia Bruganelli a Ballando - Ho continuato sperando di non svenire, perché la mia paura era svenire in diretta”. Sonia Bruganelli scoppia a piangere a Ballando con le stelle. Dopo lo scontro con la giuria – e in particolare con Selvaggia Lucarelli (anche ieri sera la giornalista ha, condivisibilmente, ribadito a Bruganelli del suo appare molto “confusa” nelle verie ‘versioni’ che propone di sé) – della scorsa settimana, ... (Ilfattoquotidiano.it)