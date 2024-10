Serie D, il Ravenna soffre ma ritrova la vittoria: battuta di misura l'Imolese (Di domenica 13 ottobre 2024) Trasferta vincente per il Ravenna che ritrova i 3 punti contro l'Imolese. Trionfo di misura per i giallorossi dopo le ultime due sconfitte che stavano facendo traballare la panchina di mister Antonioli. Decide la rete al minuto 17 di Onofri, bravo a ribadire in rete dopo un gran intervento del Ravennatoday.it - Serie D, il Ravenna soffre ma ritrova la vittoria: battuta di misura l'Imolese Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Trasferta vincente per ilchei 3 punti contro l'. Trionfo diper i giallorossi dopo le ultime due sconfitte che stavano facendo traballare la panchina di mister Antonioli. Decide la rete al minuto 17 di Onofri, bravo a ribadire in rete dopo un gran intervento del

