Schifani: "La Sicilia cresce perché stiamo applicando gli insegnamenti di Berlusconi" (Di domenica 13 ottobre 2024) "In Sicilia stiamo realizzando una politica economica liberale ispirata agli insegnamenti di Silvio Berlusconi. Non è un caso se tra il mese di luglio e questo mese abbiamo fatto due manovre correttive in meglio, grazie a entrate fiscali maggiori del previsto. Questo non perché abbiamo aumentato Cataniatoday.it - Schifani: "La Sicilia cresce perché stiamo applicando gli insegnamenti di Berlusconi" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Inrealizzando una politica economica liberale ispirata aglidi Silvio. Non è un caso se tra il mese di luglio e questo mese abbiamo fatto due manovre correttive in meglio, grazie a entrate fiscali maggiori del previsto. Questo nonabbiamo aumentato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schifani : "La Sicilia cresce perché stiamo applicando gli insegnamenti di Berlusconi" - In Sicilia stiamo realizzando una politica economica liberale ispirata agli insegnamenti di Silvio Berlusconi. Non è un caso se tra il mese di luglio e questo mese abbiamo fatto due manovre correttive in meglio, grazie a entrate fiscali maggiori del previsto. Questo non perché abbiamo aumentato... (Agrigentonotizie.it)

Schifani : "La Sicilia cresce perché stiamo applicando gli insegnamenti di Berlusconi" - "In Sicilia stiamo realizzando una politica economica liberale ispirata agli insegnamenti di Silvio Berlusconi. . Non è un caso se tra il mese di luglio e questo mese abbiamo fatto due manovre correttive in meglio, grazie a entrate fiscali maggiori del previsto. Questo non perché abbiamo aumentato. (Palermotoday.it)

Sicilia - l’assessore alla Salute Volo : “Stiamo abbattendo le liste d’attesa” - Sarà attivata anche la telemedicina da casa. La domanda di assistenza sarà gestita presto da un sistema informatico regionale. Stiamo abbattendo le liste d’attesa, in parte sovradimesionate per errori di registrazione. 500 medici stranieri. Questo può determinare informazione sulla prevenzione e sull’offerta sanitaria. (Dayitalianews.com)