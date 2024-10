Schifani: "La Sicilia cresce perché stiamo applicando gli insegnamenti di Berlusconi" (Di domenica 13 ottobre 2024) In Sicilia stiamo realizzando una politica economica liberale ispirata agli insegnamenti di Silvio Berlusconi. Non è un caso se tra il mese di luglio e questo mese abbiamo fatto due manovre correttive in meglio, grazie a entrate fiscali maggiori del previsto. Questo non perché abbiamo aumentato Agrigentonotizie.it - Schifani: "La Sicilia cresce perché stiamo applicando gli insegnamenti di Berlusconi" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Inrealizzando una politica economica liberale ispirata aglidi Silvio. Non è un caso se tra il mese di luglio e questo mese abbiamo fatto due manovre correttive in meglio, grazie a entrate fiscali maggiori del previsto. Questo nonabbiamo aumentato

Sicilia - l’assessore alla Salute Volo : “Stiamo abbattendo le liste d’attesa” - Stiamo abbattendo le liste d’attesa, in parte sovradimesionate per errori di registrazione. Dobbiamo trovare i fondi”. 500 medici stranieri. Sarà attivata anche la telemedicina da casa. Questo può determinare informazione sulla prevenzione e sull’offerta sanitaria. Hanno risposto solo 130 professionisti. (Dayitalianews.com)