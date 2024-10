Rozzano, fermato 19enne per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua: “Volevo rubargli le cuffie” (Di domenica 13 ottobre 2024) Daniele R., 19 anni, si è costituito ad Alessandria dopo un controllo casuale della Polfer in stazione. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera. “Volevo scappare in Francia”, avrebbe detto Daniele; gli inquirenti hanno trovato la refurtiva in un cestino. Mentre proseguono le indagini alla ricerca di eventuali complici, il Corriere racconta che il padre del presunto omicida ha incrociato il figlio tornando a casa, dopo l’omicidio. La confessione “Ho un peso addosso. Ho fatto una cazz a Rozzano, ho ucciso una persona“. E’ questo che avrebbe detto avrebbe confessato agli agenti della Polfer Stazione di Alessandria, che lo avevano fermato per un normale controllo intorno alle 12.20 di sabato mattina. Daniele R. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Daniele R., 19 anni, si è costituito ad Alessandria dopo un controllo casuale della Polfer in stazione. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera. “scappare in Francia”, avrebbe detto Daniele; gli inquirenti hanno trovato la refurtiva in un cestino. Mentre proseguono le indagini alla ricerca di eventuali complici, il Corriere racconta che il padre del presunto omicida ha incrociato il figlio tornando a casa, dopo. La confessione “Ho un peso addosso. Ho fatto una cazz a, ho ucciso una persona“. E’ questo che avrebbe detto avrebbe confessato agli agenti della Polfer Stazione di Alessandria, che lo avevanoper un normale controllo intorno alle 12.20 di sabato mattina. Daniele R.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rozzano - fermato ad Alessandria killer che confessa : Manuel ucciso per cuffie da 20 euro - Il 19enne ha colpito la vittima con un solo fendente al petto. Lo ha confessato il suo killer, un ragazzo di 19 anni residente nella stessa cittadina dell’hinterland milanese in cui è avvenuto il delitto, fermato ad Alessandria. Il giovane, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio a scopo di rapina: sulla sua fedina penale ci sono già altri precedenti per furto e rapina. (Tg24.sky.it)

Rozzano - fermato il presunto assassino di Manuel Mastrapasqua : il 19enne lo ha ucciso per un paio di cuffie - Fermato il presunto assassino di Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano con una coltellata: si tratta di un 19enne, avrebbe già confessato. (Notizie.virgilio.it)

Omicidio di Rozzano - fermato l'assassino di Manuel Mastropasqua : "Ho fatto una caz...." - "Ho fatto una cazz. Il 19enne è però tornato sui suoi passi e si è consegnato ai poliziotti. Senza avere addosso l'accessorio per ascoltare la musica. Il collegamento a quanto successo ieri nel comune dell'hinterland sud di Milano è stato immediato. Il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri di Milano, arrivati nel capoluogo di provincia piemontese. (Agi.it)