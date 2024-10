Riscaldamento a Milano, quando si può accendere e le regole da rispettare (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal 15 ottobre a Milano si potranno accendere i riscaldamenti in casa e sui luoghi di lavoro. La data è stata stabilita (insieme alle regole operative) dal sindaco Beppe Sala in un'ordinanza nella quale si spiega che l'esercizio del Riscaldamento potrà essere attivato dal 15 ottobre 2024 al 15 Milanotoday.it - Riscaldamento a Milano, quando si può accendere e le regole da rispettare Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal 15 ottobre asi potrannoi riscaldamenti in casa e sui luoghi di lavoro. La data è stata stabilita (insieme alleoperative) dal sindaco Beppe Sala in un'ordinanza nella quale si spiega che l'esercizio delpotrà essere attivato dal 15 ottobre 2024 al 15

