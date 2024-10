Retroscena di mercato su Dimarco: doveva essere venduto nel 2021. Ecco chi bloccò la partenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Retroscena Dimarco. Federico Dimarco è uno dei giocatori simbolo dell'Inter di Simone Inzaghi e sempre di più anche dell'Italia di Spalletti dove continua a deliziare i tifosi di calcio con le Ilnerazzurro.it - Retroscena di mercato su Dimarco: doveva essere venduto nel 2021. Ecco chi bloccò la partenza Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024). Federicoè uno dei giocatori simbolo dell'Inter di Simone Inzaghi e sempre di più anche dell'Italia di Spalletti dove continua a deliziare i tifosi di calcio con le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Udinese Inter - PARLA il doppio ex Felipe : «Nerazzurri incavolati dopo il derby. Vi racconto quel RETROSCENA su Brozovic e Dimarco» - COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE – «I nerazzurri, tra City e derby, hanno […]. Vi racconto quel RETROSCENA su Brozovic e Dimarco…». Udinese Inter, PARLA il doppio ex Felipe: «Nerazzurri incavolati dopo il derby. Le parole Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Udinese Inter, Felipe, doppio ex della sfida, ha presentato l’incontro che andrà in scena domani alla Bluenergy Arena. (Calcionews24.com)