Raspadori, la Juve lo cerca ma De Laurentiis frena: ecco i motivi (Di domenica 13 ottobre 2024) Giacomo Raspadori trova poco spazio al Napoli e la Juve lo segue, ma c’è da fare i conti con De Laurentiis, poco interessato all’affare La Juve è ormai da tempo interessato alla situazione di Giacomo Raspadori. Accostato ai bianconeri già in estate, l’attaccante al Napoli non sta trovando spazio e potrebbe spingere per la sua partenza proprio per accumulare Calcionews24.com - Raspadori, la Juve lo cerca ma De Laurentiis frena: ecco i motivi Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Giacomotrova poco spazio al Napoli e lalo segue, ma c’è da fare i conti con De, poco interessato all’affare Laè ormai da tempo interessato alla situazione di Giacomo. Accostato ai bianconeri già in estate, l’attaccante al Napoli non sta trovando spazio e potrebbe spingere per la sua partenza proprio per accumulare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus su Raspadori : la netta reazione di De Laurentiis - La Juventus sarebbe interessata all’attaccante Giacomo Raspadori, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe già detto di no. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe un … L'articolo Juventus su Raspadori: la netta reazione di De Laurentiis proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Juventus - nuovo assalto a Raspadori - Secondo quanto riporta Il Mattino, la Juventus torna a pensare a Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Napoli e della Nazionale, per... (Calciomercato.com)

Raspadori-Juve - Giuntoli tenta la beffa : i dettagli - Con il Napoli invece, dal suo arrivo nel 2022: 86 gettoni, 12 gol e 9 assist. In questa stagione Raspadori ha raccolto 6 presenze in tutte le competizioni per un totale di 337 minuti giocati. Al momento i tifosi possono ritenersi soddisfatti dei risultati della propria squadra, che non avendo coppe europee deve puntare a fare bene in patria. (Spazionapoli.it)