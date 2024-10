Quanto ci ha messo Jannik Sinner per diventare n.1 al mondo? La scalata e il primo punto ATP (Di domenica 13 ottobre 2024) Un successo che viene da lontano. Jannik Sinner terminerà il suo 2024 da n.1 del mondo: la vittoria di ieri contro il ceco Tomas Machac e la conseguente qualificazione alla Finale del Masters1000 di Shanghai hanno garantito questo storico risultato. Il 19° tennista della storia a centrare questo obiettivo, ma Jannik preferisce guardare al proprio percorso e non a quello che hanno fatto altri. primo punto ATP – Lo si prende in parola, andando a ripercorrere le tappe di una carriera in cui il primo punto ATP risale al 12 febbraio del 2018. Un sedicenne gracile, ma dalla fluidità nei colpi sbalorditiva, batteva nel torneo ITF a Sharm el-Sheikh l’indiano Aryan Goveas. In questo modo, il giovanissimo altoatesino scriveva il proprio nome nel massimo circuito internazionale, nello scenario affascinante del Mar Rosso. La sua posizione era la n.1592. E da lì che la corsa è cominciata. Oasport.it - Quanto ci ha messo Jannik Sinner per diventare n.1 al mondo? La scalata e il primo punto ATP Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un successo che viene da lontano.terminerà il suo 2024 da n.1 del: la vittoria di ieri contro il ceco Tomas Machac e la conseguente qualificazione alla Finale del Masters1000 di Shanghai hanno garantito questo storico risultato. Il 19° tennista della storia a centrare questo obiettivo, mapreferisce guardare al proprio percorso e non a quello che hanno fatto altri.ATP – Lo si prende in parola, andando a ripercorrere le tappe di una carriera in cui ilATP risale al 12 febbraio del 2018. Un sedicenne gracile, ma dalla fluidità nei colpi sbalorditiva, batteva nel torneo ITF a Sharm el-Sheikh l’indiano Aryan Goveas. In questo modo, il giovanissimo altoatesino scriveva il proprio nome nel massimo circuito internazionale, nello scenario affascinante del Mar Rosso. La sua posizione era la n.1592. E da lì che la corsa è cominciata.

