Promozione Finalmente Biagio Nazzaro Chiaravalle! Casagrande decide la sfida con il Moie Vallesina 1-0

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’ex Vigor Senigallialaa metà della ripresa per i ragazzi di Bedetti, che scavalcano in classifica i moiaroli– Latrova la prima vittoria stagionale. La squadra di Bedetti, infatti, ha battuto 1-0 ilnella sesta giornata del girone A diil gol dinella ripresa. Con questo successo, itti salgono a quota 6 punti in classifica all’11° posto con Pergolese e Lunano, superando proprio i moiaroli ora terzultimi. Primo tempo Ilcomincia subito creando azioni pericolose, con laad attendere guardinga in difesa e a ripartire in contropiede. Al 2? Sassaroli da posizione ravvicinata prova la zampata sugli sviluppi di un’azione orchestrata da sinistra a destra da Cameruccio e Mosca, Bottaluscio respinge.