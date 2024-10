Prevenuto? Arne Slot nomina cinque stelle del Liverpool nel suo XI di tutti i tempi dell’UCL (Di domenica 13 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Arne Slot ha nominato la leggenda del Liverpool Steven Gerrard nella sua XI di tutti i tempi della Champions League, davanti ad Andres Iniesta e Zinedine Zidane. Sebbene non abbia mai vinto la Premier League, Gerrard ha trascinato il Liverpool verso un incredibile successo contro ogni previsione in Champions League. L’ex nazionale inglese ha segnato 21 gol e 14 assist in 73 presenze in competizioni – oltre ad altri 9g/4a in 14 qualificazioni – vincendo la finale del 2005 contro l’AC Milan e finendo secondo dietro allo stesso avversario due anni dopo. Ciò è avvenuto in un momento in cui la squadra del Liverpool era ben lontana dall’unità costellata di stelle che Slot ha ereditato da Jurgen Klopp e Gerrard è stato a lungo acclamato come il catalizzatore e la ragione del loro successo sotto Rafa Benitez. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:hato la leggenda delSteven Gerrard nella sua XI didella Champions League, davanti ad Andres Iniesta e Zinedine Zidane. Sebbene non abbia mai vinto la Premier League, Gerrard ha trascinato ilverso un incredibile successo contro ogni previsione in Champions League. L’ex nazionale inglese ha segnato 21 gol e 14 assist in 73 presenze in competizioni – oltre ad altri 9g/4a in 14 qualificazioni – vincendo la finale del 2005 contro l’AC Milan e finendo secondo dietro allo stesso avversario due anni dopo. Ciò è avvenuto in un momento in cui la squadra delera ben lontana dall’unità costellata dicheha ereditato da Jurgen Klopp e Gerrard è stato a lungo acclamato come il catalizzatore e la ragione del loro successo sotto Rafa Benitez.

Il difensore del Liverpool elogia Slot dopo aver firmato un nuovo contratto - com. “Non potrei essere più felice in questo momento”, ha detto Quansah al sito web del Liverpool. 000 sterline. pic. pic. Ibrahima Konate ha sostituito Quansah nell’intervallo a Ipswich Town nella prima giornata della stagione 2024-25, quando il Liverpool ha segnato due gol dopo l’intervallo vincendo 2-0. (Justcalcio.com)

Liverpool - ancora un successo FUORI CASA : e il precedente fa ben sperare SLOT - Con questo successo sono 4 le vittorie consecutive in trasferta […]. Ancora un successo in trasferta per il Liverpool: battuto il Crystal Palace a Selhurst Park: è la quarta vittoria consecutiva e i precedenti dicono che… Il Liverpool vince contro il Crystal Palace a Londra per 1-0, grazie alla rete Diogo Jota in avvio di gara. (Calcionews24.com)

Liverpool - Slot : “Nove vittorie in dieci partite? Soddisfacente - ma speriamo di fare cose più speciali” - Cosa ha portato il Liverpool a questa posizione in campionato: “Ci sono molte cose in ballo. Abbiamo preso il controllo avendo un’ottima preparazione e questo aiuta anche a controllare la stanchezza, stanca gli avversari perché devono difendere molto, devono correre molto per renderci le cose difficili. (Sportface.it)