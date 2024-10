Ilgiorno.it - Premio cambiamenti, due varesine alle regionali

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sono sei le startup che rappresenteranno le province di Varese, del Lario e della Brianza alla selezione regionale delCna 2024, in programma il 21 novembre a Milano. Dopo una fase territoriale serrata, che ha visto 38 progetti iscritti ridotti a 24 finalisti, gli imprenditori si sono sfidati a Malpensafiere. La giuria ha avuto un compito non facile per l’alto livello delle imprese da valutare: tra le sei startup vincitrici della prima fase, due. La prima è Why Only White di Samarate, che offre una piattaforma di realtà aumentata basata su proiezione, che consente di trasformare prodotti fisici in asset dinamici per simulare infinite varianti estetiche nel design, ottimizzando costi e impatto ambientale.