Ilnapolista.it - Pogacar è lanciato in una corsa solitaria per essere il migliore della storia (l’Equipe)

(Di domenica 13 ottobre 2024)vince ancora. Ormai lo sloveno non fa più notizia. L’ultima sua conquista è il Giro di Lombardia. Per gli avversari, quando in gara c’è lui, non ci sono speranze. Tadej non lascia nemmeno le briciole., come spesso accade, descrive al meglio la stagione, la forma e i successi di. Dietro di lui al Giro di Lombardia Evenpoel, oro alle Olimpiadi di Parigi. Non certo un ragazzino alle prime pedalate. Eppure “quando c’è, il suo posto è quello del 2°. Il belga non ha nemmeno provato ad aggrapparsi al volante dello sloveno quando ha attaccato, sa che è vano, che non c’è niente da guadagnare se buttare all’aria una“. Secondo il quotidiano francese, sono due gli aspetti diche vanno analizzati. Quantomeno accennati. “Innanzitutto il numero dei suoi successi (tra cui Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale, ndr).