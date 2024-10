.com - Plaza Suite di Neil Simon in scena al Manzoni di Roma con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024)diva inal Teatrodi: protagonisti, adattamento e regia di Ennio Coltorti La commedia diarriva al Teatrodidal 15 al 27 ottobre 2024, adattamento e regia di Ennio Coltorti. In, Giulia Galizia, Gianluca Delle Fontane e Andrea Bezzi. “Ah, se queste pareti potessero parlare”! Quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh,l’ha fatto: ha fatto parlare una stanza; unadell’Hotel. Ma qui nel titolo ad essere “protagonista” è una(simbolo di successo e appagamento sociale). E le, si sa, ne hanno viste di tutti i colori, ma non ne possono parlare; a meno che non si stia in teatro; dove per loro possano parlare le persone che le hanno abitate.